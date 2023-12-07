ضمن الجولات الميدانية لمكتب كركوك الانتخابي عضو مجلس المفوضين يتفقد عددا من مراكز التسجيل

2023-12-07 20:10:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

ضمن المتابعة والإشراف على مكتب كركوك الانتخابي تفقد عضو مجلس المفوضين القاضي حسين عبد السادة ورئيس لجنة المتابعة والإشراف على مكتب كركوك الانتخابي يرافقه معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية السيد علي صالح ومدير مكتب كركوك الانتخابي السيد لؤي أركان عدد من مراكز التسجيل وصولا إلى مركز التون كوبري يوم الخميس الموافق ٧ كانون

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