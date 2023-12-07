2023-12-07 20:24:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني قادر قاجاغ، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، وجود تأثير وضغط على النازحين في المخيمات التي تقع بمحافظات كردستان بهدف تغيير أصواتهم.

وقال قاجاغ لـ "بغداد اليوم"، إن "الحديث عن ضغط يمارس على النازحين في المخيمات بهدف تغيير قناعتهم الانتخابية غير صحيح إطلاقا".

وأضاف أن "هذه الاتهامات جاهزة في كل انتخابات بسبب تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني لأصوات المكون الإيزيدي، وهذه اتهامات الخاسرين الذين لايمتلكون رصيدا شعبيا".

وأشار إلى أن "الانتخابات في المخيمات تخضع لرقابة صارمة وإجراءات مشددة من قبل مفوضية الانتخابات ولايمكن التلاعب بها إطلاقا".

ووفقاً لإحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فأن 48 ألف و260 نازح يحق لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول الجاري.

وبموجب قانون الانتخابات، يستند سجل الناخبين النازحين الى آخر احصائية رسمية لوزارة الهجرة والمهجرين ويحق للنازح المقيم داخل المخيمات الإدلاء بصوته في مخيمه للدائرة الانتخابية التابعة لمنطقته الأصلية.

ويتواجد أكثر من 600 ألف نازح في اقليم كوردستان، 54 بالمائة منهم من محافظة نينوى، أغلبهم من العرب السنة والمكون الايزيدي، يتوزع قسم منهم على 26 مخيماً، أما البقية وعددهم يتجاوز 490 ألف شخص يقيمون خارج المخيمات، وفقاً لإحصائيات مركز التنسيق المشترك للأزمات التابع لحكومة اقليم كردستان.

وسيتوجب على النازحين المقيمين خارج المخيمات العودة الى مناطقهم الأصلية للإدلاء بأصواتهم، فيما تلتزم الحكومة توفير التسهيلات لهم ونقلهم الى مراكز التصويت.