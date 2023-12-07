سلة الشرطة تتعاقد مع المدرب اللبناني غسان سركيس

2023-12-07 20:30:09 - المصدر: واع

بغداد – واع – إحسان المرسوميأكملت إدارة نادي الشرطة إجراءات التعاقد مع المدرب اللبناني غسان سركيس لقيادة فريق السلة خلال منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي.وقال مدير فريق سلة نادي الشرطة رافد عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع إجراءات التعاقد مع المدرب اللبناني غسان سركيس قد اكتملت لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة"، مشيرا، إلى أن "المدرب اللبناني سيصل إلى بغداد، اليوم، وسيرافق الفريق في رحلته إلى كركوك غدا الجمعة لخوض إحدى مباريات المرحلة الثانية أمام فريق نفط الشمال السبت المقبل".وأضاف، أن "المدرب سركيس من الكفاءات التدريبية العربية المعروفة وسبق له أن قاد فرقا عديدة لإحراز ألقاب وبطولات من بينها الحكمة والرياضي والشانقيل اللبناني وأندية سورية عديدة فضلا عن منتخب لبنان"، لافتا، إلى أن "المدرب اللبناني يعلم الكثير عن كرة السلة العراقية وتحديدا نادي الشرطة ولاعبيه، كما تم إيصال صورة كاملة عن الفريق والجوانب الإيجابية والسلبية وظروف النادي ولاعبيه".وعن أسباب إقالة مدرب الشرطة السابق الصربي نيناد كرزيتش أكد عبد الحسين، أن "المدرب الصربي واحد من أفضل المدربين الأجانب الذين عملوا في العراق ولكن لم تكن علاقته جيدة باللاعبين لاسيما المحترفين وبالتالي قدم استقالته باتفاق المدرب والإدارة".وبشأن وضع فريق الشرطة في بطولة (وصل)، أوضح أن "الفريق خاض مباراة واحدة أمام الوحدة السوري وخسرها في اللحظات الأخيرة والفريق عازم على تعويض هذه الخسارة عندما نواجه نفس الفريق في بغداد"، مبينا، أن "القيثارة الخضراء سيكون أحد الفرق المتاهلة إلى المرحلة الثانية من البطولة، فيما لو استثنينا الرياضي اللبناني فإن فريقنا سيتبوأ المركز الثاني عطفا على مستواه في مباراته الأخيرة، وأيضا انسحاب فريق الأرثوذكسي الفلسطيني".