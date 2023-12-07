وزيرة الهجرة توعز بحل مشاكل الأسر العائدة في ديالى

2023-12-07 20:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأوعزت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، بحل مشاكل الأسر العائدة إلى ديالى ومواصلة توزيع المساعدات بينها.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وصلت برفقة عضوي لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النيابية أحمد مظهر الجبوري، ودريد جميل ايشوع، إلى محافظة ديالى لتفقد أوضاع العوائل العائدة لمناطق سكناها الأصلية، في ناحيتي المقدادية ودلي عباس ـ المنصورية".وأضاف البيان، أن "جابرو أجرت جولة تفقدية بين الأسر العائدة، وناقشت العديد من الأمور والاحتياجات الخاصة بها و أوعزت بحل جميع مشاكل العائدين سريعا، والاستمرار في توزيع المساعدات الإغاثية بينهم".