الكشف عن نتائج "المحاكاة الامنية والفنية" لعملية اقتراع "وهمية"

2023-12-07 21:12:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

باشراف نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات:

ممارسة امنية ومحاكاة فنية في عموم محافظات البلاد.





من اجل اتمام العمليات الفنية والامنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات2023 اشرف نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق اول الركن د قيس المحمداوي اليوم على ممارسة امنية ومحاكاة فنية في كافة محافظات العراق بحضور القاضي عامر الحسيني و رعد حمد اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضباط هيئة ركن القيادة.

وقد اكد السيد النائب ان تلك الممارسة هدفها التاكد من عمل كافة الاجهزة الخاصة بالعد والفرز ومراجعة الخطط الامنية الخاصة بحماية التجربة الانتخابية والحرص على انجاحها وسلامة الاجراءات الامنية التي حرصنا على اتخاذها لانجاح انتخابات2023.

واضاف السيد النائب لقد تأكد من خلال الممارسة الفنية والامنية التي جرت اليوم دقة العمليات الفنية ورصانة العمل الامني من خلال الالتزام بالخطط المعدة بهذا الشان.

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قيادة العمليات المشتركة

7كانون الاول2023

خلية الاعلام الامني