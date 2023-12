عضو مجلس المفوضين القاضي علي رشيد يزور مكتب صلاح الدين الانتخابي

2023-12-07 21:20:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

زار السيد عضو مجلس المفوضين القاضي علي رشيد مكتب انتخابات صلاح الدين يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/٧ وكان في استقباله مدير المكتب السيد حامد علوان خلف ومعانيه الفني والإداري. حيث جرى خلال اللقاء مناقشة كيفية التنسيق مع المؤسسات الحكومية وشركاء العملية الانتخابية وأيضا والاطلاع على نسب توزيع بطاقة الناخب البايومترية وكذلك مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه

