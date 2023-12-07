"أدت لاستباحة أملاك الموصل".. محافظ نينوى يعلن "الحرب" على "المكاتب الاقتصادية"

2023-12-07 22:08:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، مديري دوائر المحافظة المتعاونين مع المكاتب الاقتصادية للأحزاب السياسية في الموصل.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز: "سنحاسب وبشدة أي مدير دائرة أو موظف يثبت تعاونه مع المكاتب الاقتصادية على حساب المال العام وأهلنا في الموصل".

وأضاف أن "هناك العديد من المتعاونين مع تلك المكاتب، وتمهد لهم الطريق للدخول بالمزايدات والاستيلاء على العديد من المشاريع والمحال والأراضي".

وتابع الدخيل: "سنتخذ كل الطرق القانونية للحد من هذه الظاهرة ولدينا المعلومات الكاملة عن المتعاونين معهم وسمحوا لهم باستباحة أملاك الموصل".

يأتي ذلك، بعد 10 أيام على تكليف عبد القادر الدخيل، بمهام محافظ نينوى، من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقبل ذلك، كان الدخيل، مديراً لبلديات نينوى، لكن استقالة محافظ نينوى السابق، نجم الجبوري، فتحت الطريق أمامه لرئاسة الحكومة المحلية.

وجاءت استقالة الجبوري، بعد عدم استكمال إجراءات استثنائه من "قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة".