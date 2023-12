لزيادة اواصر التنسيق والتعاون، وفد مفوضية الانتخابات يزور جامعة النهرين

2023-12-07 23:10:04 - المصدر: مفوضية الانتخابات

زار وفد مفوضية الانتخابات برئاسة مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري السيد بلال اكرم جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية وكان في استقباله عميد الكلية الدكتور اسامة مرتضى السعيدي والمعاون العلمي الاستاذ الدكتور احمد غالب وعددا من اساتذة الكلية . ورافق مدير دائرة الإعلام عدد من موظفي الإجراءات والعلاقات الانتخابية في المكتب الوطني وذلك يوم الخميس

