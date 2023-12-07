2023-12-07 23:24:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تطورات الطقس الى أجواء غير مستقرة وغائمة جزئيا بشكل متفاوت نهار غد الجمعة في عموم مدن البلاد.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان "فرص الامطار ستكون من نصيب مناطق غرب البلاد (الأنبار) وصلاح الدين ونينوى ودهــوك".

وتوقع "تحسن فرص الأمطار ليلا لتشـــمل كركوك واربيل والسليمانيـة وفرص لهطول خفيف يشمل العاصمة بغداد وديالى والنجف".

وحذر عطية من "فرص الغزارة مع البرق والرعد ليل الجمعة وفجر السبت تشمل غرب وشمال نينوى ودهوك".

ولفت الى "استمرار الحالة الجوية في غرب وشـمال ووسط البلاد ومناطق من مدن الفرات الاوسط ايضا يـوم السبت".

ونوه الى ان "فرص مدن الجنوب (البصرة وذي قار وميسان والسماوة وباديتها) هي الأقل او ضعيفة جداً حسب تحديثات خرائط الطقس".

وأضاف "لا يوجد انخفاض بدرجات الحرارة يومي الجمعة والسبت" محذراً من "أتربة مثارة وتردي الرؤية الافقية نهار يوم السبت في (غرب البلاد ومدن النجف والانبار والديوانية وبابل وكربلاء والسماوة)".