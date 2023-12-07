2023-12-07 23:48:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت شركة ادوية سامراء، اليوم الخميس، امتلاكها 350 منتجاً، فيما اشارت الى قدرتها على منافسة المنتوج الأجنبي.وقال مدير عام الشركة، عبد الرحمن عباس السامرائي، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشركة تعاني من هجمات مغرضة منذ بدء الحديث عن توطين الصناعة الدوائية، رغم اثباتها عدم وجود موظفين فضائيين، اذ نواجه العديد من التحديات"، مبيناً أن "الصناعة الدوائية يجب ان تتمتع بالرصانة".وأضاف أن "الشركة لديها 4 مصانع عاملة واكثر من 350 منتجا وهي قادرة على منافسة المنتوج الاجنبي، حيث ان جميع منتجات الشركة يتم بيعها"، لافتاً إلى أن الشركة بحاجة الى تحديث خطوط الانتاج، لان الشركة تساهم بـ10 من المئة في سوق الدواء".ونوه إلى أن "الشركة لديها 4 الاف موظف وقد اعلنت عن 9 فرص استثمارية في البصرة، ولكنها تعاني من مغرضين يحاولون عرقلة توطين الصناعة الدوائية".