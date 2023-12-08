التربية تحدد موعد إطلاق المنحة وتؤكد تثبيت نحو 350 ألف محاضر مجاني

2023-12-08 00:44:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تثبيت أكثر من 350 ألف محاضر مجاني.وقال الناطق باسم الوزارة، كريم السيد في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تثبيت أكثر من 350 ألف محاضر مجاني، وهؤلاء المحاضرين هم خارج حصة الـ50 ألف عقد الخاص بوزارة التربية".وأضاف أن "عدد المحاضرين الذين تم تثبيتهم من المفترض ان يسدوا حاليا الحاجة للكوادر التدريسية، ولكننا الان مع حملة الابنية التي تفتتح فإن حالة التوسع بالابنية المدرسية بامكانها اعطاء معطيات جديدة، ونحن لا نريد ان يحصل تكدس في منطقة دون اخرى".وبشأن المنحة، أوضح أن "المنحة ستطلق لشهرين خلال الايام المقبلة، اذا يوجد اجراءات بسيطة وخلال الفترة القليلة المقبلة سيتم اطلاقها".