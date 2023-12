2023-12-08 00:50:23 - المصدر: مفوضية الانتخابات

برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي وبحضور نائب رئيس مجلس المفوضين القاضي فياض ياسين ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمساعدة الانتخابات السيد كلاوديو كوردوني ومعاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية السيد مهند عباس أنهت مفوضية الانتخابات المحاكاة الأخير يوم الخميس الموافق ٧ كانون الأول ٢٠٢٣. حيث تمت عملية المحاكاة بكافة مفاصلها التي

The post بحضور فريق اليونامي مفوضية الانتخابات تنهي عملية المحاكاة appeared first on IHEC Website.