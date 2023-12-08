التخطيط: سيكون هناك تعداد تجريبي في ايار المقبل

2023-12-08 02:08:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أنه سيكون هناك تعداد تجريبي في العراق خلال شهر ايار المقبل.وقال الناطق باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، إن "شهر ايار المقبل سيشهد تعداد تجريبي في العراق، اذا انه تم الاتفاق مع وزارة التربية على تجهيز وزارة التخطيط بالعدادين، وستعمل الوزارة على تدريبهم وتجهيزهم"، مبيناً أن "العشوائيات هي من ضمن المناطق التي سيتم شمولها بالتعداد".واضاف أن "غياب التعداد السكاني تسبب بغياب التنمية، لذلك تسعى الوزارة لتوفير جميع متطلبات إجرائه".