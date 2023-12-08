سواريز يحصد الكرة الذهبية البرازيلية

2023-12-08 09:10:03 - المصدر: واع

متابعة - واعنجح مهاجم جريميو لويس سواريز في تتويج موسمه المميز مع فريقه، بحصد جائزة ثمينة، بعد إسدال الستار على موسم الدوري البرازيلي.وانتهت منافسات الدوري البرازيلي لعام 2023، صباح يوم أمس الخميس، بتتويج بالميراس بطلاً للموسم الثاني توالياً.وأعلن نادي جريميو في بيان رسمي له تتويج مهاجمه المخضرم بجائزة أفضل لاعب في الدوري لعام 2023.ونشر جريميو، مقطع فيديو لسواريز، أثناء استلامه جائزة الكرة الذهبية، التي نالها بعدما حصد أعلى نسبة من الأصوات.وأنهى لويس سواريز الموسم هدافا لفريقه برصيد 17 هدفاً، ليحتل الوصافة في قائمة هدافي الدوري البرازيلي.وأصبح سواريز، رابع لاعب يتوج بالجائزة في تاريخ جريميو بعد أنشيتا، باولو إيسيدورو ولوكاس ليفا أعوام 1973، 1981 و2006.المصدر : كورة