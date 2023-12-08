البنتاغون يحذر الفصائل المسلحة في العراق: سنواصل ردنا على هجماتكم

2023-12-08 09:42:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، يوم الجمعة، الفصائل المسلحة من مواصلة الهجمات التي تستهدف قواعد عسكرية تتمركز فيها قوات بلادها بالعراق.

وقالت سينغ في مؤتمر صحفي، إن بقاء القوات الامريكية في العراق هو بطلب من الحكومة الاتحادية، مردفة بالقول: إن مهام قواتنا تتمثل بمواجهة تنظيم داعش.

وأكدت أن الحكومة العراقية متعاونة في حماية قواتنا في المنطقة.

واستطردت المتحدثة القول، إن الهجمات التي شنتها الفصائل المسلحة على قواعدنا في العراق باءت بالفشل"، مشيرة إلى أن "هجماتنا ضد تلك الفصائل كانت عنيفة ومؤثرة".

كما ذكرت المتحدثة باسم البنتاغون، أن قوات بلادها استهدفت مخازن للأسلحة والذخيرة ومراكز لقيادة تلك الفصائل في العراق.

ونبّهت سينغ بالقول: سنواصل دائما الرد على هجماتها (الفصائل)، وسيكون ذلك في الوقت والمكان المناسبين.