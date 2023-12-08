مواجهات قوية في ثامن جولات دوري نجوم العراق

2023-12-08 10:04:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم الجمعة، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

ففي الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، ستنطلق صافرة مباراتان، الأولى تجمع الكرخ بضيفه كربلاء على ملعب الكوت، الملعب المفترض للكرخ، فيما يحتضن ملعب أمانة بغداد مباراة النفط وضيفه نادي أمانة بغداد.

كما ستقام مباراة قوية في الساعة السابعة مساءً، تجمع فريق الشرطة بضيفه زاخو في ملعب النجف الدولي، وهو الملعب المفترض للشرطة.

هذا وستقام مباراة مهمة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً في ملعب نادي الزوراء، تجمع أصحاب الأرض والجمهور الزوراء وضيفه دهوك.