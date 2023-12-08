إجرام بغداد تطيح بمتهم أقدم على اختطاف فتاة "قاصر" جنوبي العاصمة

2023-12-08 10:22:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهم لقيامه بخطف فتاة (قاصر) ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد.

وتمت عملية القبض بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث خطف الفتاة الى مكتب النهروان لمكافحة الإجرام، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات، وجهد كبير ومميز، أثمر بالتوصل الى المتهم والقبض عليه، حيث تم العثور على الفتاة المخطوفة داخل دار المتهم، تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (٤٢١) من قانون العقوبات