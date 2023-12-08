القبض على شخص لقيامه باختطاف فتاة "قاصر" جنوب بغداد

2023-12-08 10:26:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، أن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بخطف فتاة (قاصر) ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عملية القبض تمت بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث خطف الفتاة الى مكتب النهروان لمكافحة الإجرام، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث.

وأضاف البيان أنه بعد التحري وجمع المعلومات، وجهد كبير ومميز، أثمر بالتوصل الى المتهم والقبض عليه، حيث تم العثور على الفتاة المختطفة داخل دار المتهم.

وتابع البيان أنه تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات.