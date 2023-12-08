2023-12-08 10:44:01 - المصدر: واع

أربيل - واع - إيفان ناصر حسنأعلنت هيئة السياحة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن خطة لثماني سنوات، وفيما حددت نسبة السياح الأجانب في الإقليم، أحصت المواقع السياحية الخدمية.وقال الناطق الرسمي لهيئة السياحة في إقليم كردستان، إبراهيم عبد المجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لدينا خطة لـ(8) سنوات، تتضمن عدة محاور تتمثل بـ: تطوير البنى التحتية لقطاع السياحة، رفع مستوى الخدمة السياحية، تنمية القدرات والطاقات البشرية التي تعمل بهذا المجال، زيادة المشاريع الاستراتيجية السياحية، جذب المستثمرين المحليين والأجانب للعمل في القطاع السياحي بكردستان، وإقامة الفعاليات والنشاطات والمهرجانات، لكي نستطيع استقبال واستيعاب أعداد كبيرة من السياح".وأضاف عبد المجيد أن "الهيئة وبالتنسيق مع المديريات العامة التابعة لها في محافظات الإقليم، قامت بعمل التحضيرات اللازمة والخاصة لإقامة مهرجانات ومسابقات في المناطق الجبلية التي تتساقط بها الثلوج، وستبدأ قريباً في جبال أربيل والسليمانية ودهوك، وكذلك سيتم مع القطاع الخاص عمل احتفالات ومهرجانات خاصة بأعياد رأس السنة الميلادية، في المناطق العامة والقرى السياحية بمشاركة فنانين محليين وأجانب".ولفت إلى أن "أهم المسابقات والمهرجانات التي ستقام هي التزلج والباراماتورينغ بجبل كورك، وسباق الدراجات النارية في جبل حسن بك، ومهرجان الثلج في بنجوين، وأنشطة فنية ومعارض في دهوك".وأكد أن "الهيئة تعمل على جذب دخول السياح الأجانب إلى كردستان، وشهد الإقليم خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 4.5 ملايين سائح وزائر"، مشيراً إلى أن "نسبة السياح الأجانب في الإقليم تبلغ حالياً (25%) وتعتبر النسبة الأكبر التي يشهدها الإقليم".وتابع: "قمنا بعمل إحصائية بالأماكن الخدمية السياحية في كردستان، إذ بلغت 2708 أماكن تقدم الخدمات للسياح، توزعت على (714) كافتريا، و(10) مدن ألعاب، و(589) مطعماً، و(599) شركة ومكتب سياحة، و(54) مجمعاً سياحياً، و(460) فندقاً، و(282) موتيلاً".