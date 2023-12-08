قرعة "كوبا أمريكا" لكرة تسفر عن مواجهات من العيار الثقيل

2023-12-08 10:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمخضت قرعة بطولة "كوبا أمريكا" 2024 لكرة القدم، يوم الجمعة، عن وضع منتخبات قوية في مواجهة بعضها في دور المجموعات.

وأجريت القرعة في مدينة ميامي التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، بحسب وسائل إعلام غربية.

وشهدت القرعة ابتعاد منتخبي الأرجنتين والبرازيل من مواجهات الأدوار الإقصائية ولن يلتقي المنتخبان العريقان إلا فى المباراة النهائية فقط.

وأوقعت قرعة دور المجموعات، منتخب الأرجنتين حامل اللقب في المجموعة الأولى برفقة بيرو وتشيلي والفائز من ملحق الكونكاكاف بين كندا وترينداد وتوباغو، أما المنتخب البرازيلي فجاء في المجموعة الرابعة بجوار كولومبيا وباراغوي وجامايكا.

وحل المنتخب الأمريكي صاحب الأرض في المجموعة الثالثة، برفقة أوروغواي وبنما وبوليفيا، وجاء المنتخب المكسيكي في المجموعة الثانية بجانب الإكوادور وفنزويلا والفائز من ملحق الكونكاكاف بين هندوراس وكوستاريكا.

وتضم المجموعة الأولى: الأرجنتين، وبيرو، وتشيلي، والفائز من ملحق الكونكاكاف (ترينداد وتوباغو أو كندا).

والمجموعة الثانية: المكسيك، والإكوادور، وفنزويلا، والفائز من ملحق الكونكاكاف (هندوراس أو كوستاريكا).

والمجموعة الثالثة: أمريكا، وأوروغواي، وبنما، وبوليفيا.

والمجموعة الرابعة: البرازيل، وكولومبيا، وباراغواي، وجامايكا.