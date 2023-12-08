منتخب الناشئين يصل الى مدينة صلالة العمانية

2023-12-08 11:04:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل وفد منتخبنا الوطني للناشئين اليوم الجمعة إلى مدينة صلالة في سلطنة عُمان للمُشاركة ببطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات (دون 17 عاماً) والتي تنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر حتى الـ 20 من الشهر الحالي.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " وفد منتخب الناشئين وصل الى مدينة صلالة العمانية برئاسة عضوي المكتب التنفيذيّ لاتحاد الكرة خلف جلال وغالب الزاملي، ويضم في عضويته حميد رشيد مديراً للمنتخب، والملاك التدريبي بقيادة المدرب أحمد كاظم و(23) لاعباً.ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات عُمان ولبنان واليمن.