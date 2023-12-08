2023-12-08 11:14:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية





حوالي الساعة 4:15 من صباح اليوم الجمعة 8 كانون الأول، تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين. لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة.





لغاية اللحظة، لم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بينما تدل المؤشرات إلى أن الهجمات نفذتها ميليشيات موالية لإيران، والتي تنشط بحرية في العراق.





نجدد دعوتنا للحكومة العراقية، كما فعلنا من قبل، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي، ونؤكد مرة أخرى أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفينا في أي مكان في العالم.



