هيئة الاستثمار: 200 شركة بريطانية تعمل في إقليم كوردستان

2023-12-08 11:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، أن 200 شركة بريطانية من أصل 3500 شركة عالمية تعمل في الإقليم، مضيفاً أن استقرار الوضع السياسي في كوردستان يُعد سببا لجذب المستثمرين.

جاء ذلك في حديث له خلال المؤتمر السنوي لمجلس التجارة العراقي - البريطاني الذي انعقد بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان "العراق، بناء مستقبل مستدام"

وفي حديثه في المؤتمر السنوي لمجلس الأعمال العراقي البريطاني في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "العراق، بناء مستقبل مستدام"، قال إن استقرار الوضع السياسي والأمني وكذلك التعددية الثقافية والديمقراطية هي بديل لجذب المستثمرين إلى إقليم كوردستان.

وقال شكري إن استقرار الوضع السياسي والأمني وكذلك التعددية الثقافية والديمقراطية هي بدائل فعّالة لجذب المستثمرين إلى إقليم كوردستان.

وأضاف أن "نحو 200 شركة بريطانية تعمل حاليا في إقليم كوردستان، إلى جانب 3500 شركة عالمية أخرى، في مجالات التعليم والغذاء والنقل والرعاية الصحية وقطاع الصناعة والنفط والغاز".