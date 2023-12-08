السفارة الأمريكية ببغداد تعلن تعرضها لهجوم بصاروخين وتوجه دعوة للحكومة العراقية

2023-12-08 11:31:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الجمعة (8 كانون الاول 2023)، تعرضها لهجوم بصاروخين، فيما وجهت دعوة للحكومة العراقية.

وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "حوالي الساعة 4:15 من صباح اليوم الجمعة، تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين"، مبينا انه "لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة".

واضاف انه "لغاية اللحظة، لم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بينما تدل المؤشرات إلى أن الهجمات نفذتها جماعات موالية لإيران، والتي تنشط بحرية في العراق".

وجددت السفارة الامريكية، بحسب البيان "الدعوة للحكومة العراقية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي"، مؤكدة "أنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفيها في أي مكان في العالم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بسماع دوي انفجارات قرب السفارة الامريكية وسط بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه " سمع دوي انفجارات، فجر اليوم الجمعة، لم تعرف طبيعتها ضمن محيط السفارة الأمريكية في بغداد".

واشار الى انه "تم تفعيل صافرات الانذار في السفارة"، مبينا أن "المعلومات الاولية تشير الى استهداف محيط السفارة بصواريخ لم تعرف طبيعتها".