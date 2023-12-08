بمشاركة 1500 عضو.. التحالف الوطني يقيم مؤتمره الثاني في السليمانية

2023-12-08 11:34:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / انطلقت يوم الجمعة، فعاليات المؤتمر التأسيسي الثاني للتحالف الوطني في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، بمشاركة عدد من الأعضاء لانتخاب قيادات التحالف .

وقال رئيس التحالف، آرام قادر، لوكالة شفق نيوز، إن المؤتمر التأسيسي انطلق اليوم بمشاركة 1500 عضو"، لكون التحالف يضم أربعة أحزاب كوردية، وسيتم انتخاب 25 عضواً لقيادة مجلس التحالف وبعدها يتم انتخاب رئيس التحالف".

وأضاف قادر: "سيتم التصويت على النظام الداخلي للتحالف الذي يضم أهداف التحالف وصلاحيات الأعضاء والرئيس"، مشيراً إلى أن "المؤتمر أقيم بحضور ممثل عن مفوضية انتخابات كوردستان وممثل عن القضاء وعن محافظ السليمانية".

ولفت، إلى أن "التحالف سيعمل على العديد من البرامج بعد إكمال فعاليات مؤتمره الثاني، وأهمها ملف تمكين المرأة، حرية التعبير، وملف استحقاقات وحقوق مواطني الإقليم".