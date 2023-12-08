مرصد بيئي: بغداد تحتل المراتب الأخيرة بجودة الهواء بسبب معامل مخالفة للقانون (صور)

2023-12-08 11:36:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل مرصد "العراق الأخضر" المعني بالبيئة، يوم الجمعة، تلوثاً في هواء بغداد بسبب وجود معامل الطابوق والإسفلت مخالفة للقانون والمنهاج الحكومي، مشيراً إلى أن مؤشر الجودة العالمي ذكر هذه التلوثات ضمن قياس هواء العاصمة التي تراجعت مراتب عديدة في الترتيب الدولي.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تلقينا شكاوى عديدة من أهالي مجمع بسماية السكني، الذي يقطنه نحو 100 ألف نسمة، عن وجود تلوث بيئي في مناطقهم بسبب وجود معامل الطابوق والإسفلت بالقرب منهم".

وأوضح المرصد أن "راصدينا سجلوا هذا التلوث نتيجة دخان المعامل للإسفلت والطابوق الواقعة في قرية 10، وكذلك في جرف النداف ضمن قضاء المدائن (جنوب شرقي بغداد)".

وأضاف "هذه المعامل مستمرة بعملها رغم مخالفتها لتعليمات وزارة البيئة وأيضاً للمنهاج الوزاري للحكومة".

ولفت إلى أن "أبرز الموادة الملوثة من دخان المعامل هي ثاني أوكسيد الكبريت (so2( وأكاسيد النيتروجين، وهذه تزيد من تلوث الهواء"، مبيناً أن "هذه الملوثات زادت من تلوث جودة هواء بغداد حسب مؤشر الجودة العالمي، مما جعلها تحتل مرتبة 124 بين دول العالم".

ويعتمد مؤشر جودة الهواء على قياس الجسيمات الدقيقة الصلبة أو السائلة المجهرية العالقة في الهواء، ويمكن أن تكون مصادر الجسيمات طبيعية أو بشرية المنشأ نتيجة أنشطتها اليومية، وكذلك حساب وجود المكونات الأخرى بالهواء مثل، الأوزون (O3)، ثاني أوكسيد النيتروجين (NO2)، وثاني أوكسيد الكبريت (SO2)، وأول أوكسيد الكربون (CO).