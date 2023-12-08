اليوم .. انطلاق منافسات البطولة العربية بالمصارعة

2023-12-08 12:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم الجمعة البطولة العربية بالمصارعة للمنتخبات بفعاليتي الحرة والرومانية،التي ستضيفها قاعة الشعب يومي الثامن والتاسع من الشهر الحالي في بغداد، بمشاركة 8 منتخبات .وذكر بيان للمكتب الإعلامي لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" المنتخبات العربية المشاركة هي (الجزائر، تونس،السعودية، اليمن، الكويت، سوريا، قطر، مصر) ".وأضاف البيان: "يتوقع أن تكون هذه البطولة من البطولات المميزة بالنظر لمستوى المنتخبات المشاركة والذي شهد تطوراً كبيراً في السنوات الماضية".وبين أن" الاتحاد العراقي وفّر جميع متطلبات إنجاح البطولة من أجل أن يكون هذا الكرنفال الرياضي الجميل الذي تحتضنه العاصمة العراقية بغداد مبهراً في كل شيء".