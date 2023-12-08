قذائف مغطاة بالورود!.. صور من مكان إطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية ببغداد

2023-12-08 12:45:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة (8 كانون الاول 2023)، صورًا لمنصة اطلاق الصواريخ التي استهدفت مقر السفارة الامريكية في بغداد.

واشارت الصور التي حصلت عليها "بغداد اليوم"، الى "منصة اطلاق الصواريخ والتي هي عبارة عن صندوق مغطى بالورود، موضوع في احد شوارع العاصمة، قبل الشروع بعملية الاطلاق لاستهداف السفارة الامريكية في بغداد"، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت السفارة الامريكية، تعرضها لهجوم بصاروخين، فيما وجهت دعوة للحكومة العراقية.

وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "حوالي الساعة 4:15 من صباح اليوم الجمعة، تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين"، مبينا انه "لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة".

واضاف انه "لغاية اللحظة، لم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بينما تدل المؤشرات إلى أن الهجمات نفذتها جماعات موالية لإيران، والتي تنشط بحرية في العراق".

وجددت السفارة الامريكية، بحسب البيان "الدعوة للحكومة العراقية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي"، مؤكدة "أنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفيها في أي مكان في العالم".







