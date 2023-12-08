يونامي تعلق على هجوم السفارة: يهدد استقرار العراق ويجر إلى صراع أوسع

2023-12-08 13:12:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، يوم الجمعة، بياناً بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن استقرار العراق وأمنه هما في مقدمة وصُلب جميع أعمال يونامي"، مردفة بالقول: "لا يسع العراق تحمّلُ أن يُجرَّ إلى صراعٍ أوسع نطاقاً، الأمر الذي من شأنه أن يهدّد الاستقرار الذي تحقق بعد جهدٍ جهيدٍ والإنجازات التي تحققت حتى الآن".

وأدانت البعثة بحسب البيان، "الهجوم الصاروخي صباح اليوم على السفارة الأمريكية في بغداد"، وحثت على ضرورة حماية جميع المباني الدبلوماسية بما يتماشى مع القانون الدولي، كما أكّدت ذلك الحكومةُ العراقية".

وكان مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، قد أكد بوقت سابق من يوم الجمعة، تعرض مجمع مبنى السفارة الى هجوم صاروخي لم يسفر عن إصابة بشرية، متهماً في الوقت ذاته ميليشيات موالية لإيران بتنفيذ الهجوم.