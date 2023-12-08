2023-12-08 13:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تحدث مصدر مقرب من مؤسس حزب الداعي فاضل المرسومي، اليوم الجمعة (8 كانون الاول 2023)، عن تفاصيل تخص الأخير، فيما اشار الى أنه توقع اغتياله قبل 15 سنة.

وقال المصدر الذي (فضل عدم الكشف عن هويته)، لـ "بغداد اليوم"، إن "مؤسس حزب الداعي فاضل المرسومي توقع اغتياله قبل 15 سنة بسبب مواقفه وآرائه التي كسرت قيود الطائفية والمحاصصة، حيث اعتمد مبدأ مغايرا وبات واضحا بعد تشكيل حزب الداعي ودخوله العملية السياسية".

وأضاف، أن "طريقة اغتياله تدل على أن من قام بنصب الكمين عصابة متدربة من خلال سرعة التنفيذ والانسحاب"، لافتا الى ان "عملية الاغتيال تهدف لانهاء فكرة المرسومي السياسية".

واشار الى أن "قيادات حزب الداعي مستمرة على نهج المرسومي ومبادئه السلمية"، مؤكداً أن "كشف هوية المجرمين ستعطي الكثير من الاجابات وتظهر هوية من يسفك دماء الابرياء".

وأمس الخميس، افاد مصدر امني، بمقتل رجل دين يستقل سيارة نوع "تاهو" على يد مسلحين شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" ان "المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مدنية نوع تاهو سوداء اللون بداخلها رجل دين معمم بالقرب من الجسر الدوار شمالي العاصمة بغداد، مااسفر عن مقتله في الحال".

واضاف ان "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

وبحسب سيرته الذاتية في موقعه الرسمي، فقد واجه المرسومي معارضة شديدة وعداء كبيرا من قبل الجماعات السياسية بسبب مشروعه الذي وصفه "الفكري الاصلاحي الذي رفض من خلاله الطائفية وحمل السلاح والاقتتال الداخلي".

وسبق ان تم اعتقاله في ديالى عام 2009 والعام 2012 بتهمة تزعم حركة غامضة مجهولة التمويل.

ويُلقب رجل الدين الذي ينحدر من محافظة ديالى، بـ"الإمام الرباني" ويتزعم حركة تتبنى "التمهيد" لظهور الإمام المهدي، اعتُقل في مرات عديدة حتى أسس حزبًا للمشاركة في الانتخابات. اُغتيل عصر أمس الخميس (7 كانون الاول 2023)، قرب مرور التاجيات في بغداد أثناء توجهه إلى مدينة الكاظمية.