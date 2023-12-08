فيديو.. كشف نسب انجاز مشروع مجسري تقاطع الشوملي في الناصرية

2023-12-08 13:25:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

كشف المهندس المقيم لمشروع مجسري تقاطع الشوملي وماكنة الثلج في الناصرية أكرم عكار، اليوم الجمعة (8 كانون الاول 2023)، عن تقدم نسب الإنجاز في المشروع، مشيراً الى أن العمل مستمر بوتيرة متصاعدة.

وقال عكار في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إنه "من أصل 828 ركيزة أكمال طرق 420 ركيزة في مجسري تقاطع الشوملي وماكنة الثلج في قضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية".

وأضاف أن "المشروع يأتي ضمن خطة السلامة المرورية وفك الاختناقات وتقلل عدد الحوادث في المدينة "، مشيراً الى أن "العمل مستمر بواقع شفتين صباحي ومسائي".





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