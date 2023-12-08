(7) أوسمة ملونة للعراق في بطولة iwas لتنس الطاولة البارالمبي

2023-12-08 13:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأحرز منتخب التنس البارالمبي العراقي سبعة أوسمة ملونة في بطولة الاتحاد الدولي للقدرات (iwas) المقامة فعالياتها في تايلند من (1-9) كانون الأول.ونقل مدير المكتب الإعلامي للجنة البارالمبية العراقية هشام السلمان لـ(واع)عن أمين سر اتحاد تنس الطاولة البارالمبي نسيم عبد زيد أن" منتخب تنس الطاولة المشارك في بطولة الاتحاد الدولي للقدرات iwas حصل على وسام فضي واحد وستة أوسمة برونزية بفعالية الفردي".وأضاف عبد زيد أن " اللاعبين الذين حققوا الأوسمة هم (منتظر فاروق وسام فضي وآخر برونزي ومحمد قحطان وسامان برونزيان ومحمد كاظم وسام برونزي وعلي عبد الأمير وسام برونزي)".