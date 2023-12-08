2023-12-08 13:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الصينية في بغداد، يوم الجمعة، عن تخفيض رسوم تأشيرات الدخول للعراقيين الراغبين بدخول أراضيها لمدة عام كامل.

وقالت السفارة في بيان اليوم، أنه "من أجل تسهيل تبادل الأفراد بين الصين والدول الأجنبية، ستجري سفارة الصين لدى العراق تخفيض رسوم التأشيرات للصين اعتبارا من 11 ديسمبر 2023 إلى 31 ديسمبر 2024.

وأوضحت أنه بالنسبة لطلبات التأشيرة المقبولة قبل 11 ديسمبر، سيتم استلام الرسوم وفقا للمقياس السابق.

ونشرت السفارة في بيانها جدول رسوم التأشيرات بعد تخفيضها وكما يأتي ( وحدة العملة : دولار أمريكي):