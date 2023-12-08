بالصور .. تحضيرات الزوراء لمواجهة دهوك في دوري النجوم

2023-12-08 14:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكمل فريق الزوراء تحضيراته لمواجهة فريق دهوك ضمن الجولة الثامنة لدوري النجوم الكروي والتي يضيفها ملعب الزوراء في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لنادي الزوراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن" تشكيلة الزوراء سيغيب عنها الثلاثي أحمد عبد الحسين وكاظم رعد للاصابة وحسين فلاح للحرمان".