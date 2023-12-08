2023-12-08 14:18:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي، في الساعة الرابعة عصر يوم غد السبت، في قاعة المؤتمرات، حيث يشارك فيها 116 فيلماً، منها أفلام كوردية وأجنبية.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان للفترة من 9-16 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري تحت شعار "اللغة الكوردية" بمشاركة دولية واسعة.

وقال المسؤول الإعلامي للمهرجان، حسن عارف، لوكالة شفق نيوز، إن فيلم "ميسي بغداد" سيتم عرضه خلال حفل الافتتاح، كما سيتم عرض 116 فيلماً في مواقع متنوعة، بما في ذلك قاعة المؤتمرات في جامعة دهوك وقاعة السينما في دهوك مول، بالإضافة إلى عرض عدد من الأفلام داخل سجن إصلاحية "زركا".

وأضاف عارف، أن "57 فيلماً من بين الأفلام الـ116 سيتنافسون للفوز بجوائز المهرجان".

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان دهوك السينمائي العاشر، أمس الخميس، أسماء المحكمين والأفلام المشاركة في قسمي مسابقات "السينما العالمية" و"السينما الكوردية"، فيما بينت أن العدد الكلي للأفلام المشاركة تجاوز الـ100 فيلم.