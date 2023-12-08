محافظ صلاح الدين رفض استقباله.. نادي الشرقاط يستهل الدوري الممتاز بميزانية خاوية

2023-12-08 14:22:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شكا نادي الشرقاط الرياضي، ممثل محافظة صلاح الدين في الدوري الممتاز لكرة القدم، من انعدام الدعم المالي بمختلف أشكاله باستثناء منحة "غير كافية" من وزارة الشباب والرياضة، منتقداً "إهمال" الحكومة المحلية للنادي ورفض المحافظ استقبال وفد منه.

وقال رئيس النادي ضمير عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز "فنياً نحن على أتم الجاهزية لخوض منافسات الدوري الكروي الممتاز بعد تعزيز الفريق بعدة تعاقدات ووجود لاعبين قادرين على المنافسة وبلوغ المربع الذهبي، إلا أن الأزمة المالية الخانقة تهدد مسيرة النادي ومشاركتنا تعد مجازفة مالية كبيرة في ظل الأوضاع المادية المنهارة للنادي".

وبين أن "الفريق يشارك بالاعتماد على الهبات والاستدانة من جهات متعددة لتأمين مستلزمات المشاركة الكروية"، مشيراً إلى أن "النادي يقف على قدميه بفضل التبرعات لكن هذا الأمر لن يستمر طويلاً".

وأكد عبد الرزاق تسلم ناديه منحة وزارة الشباب والرياضة البالغة 15 مليون دينار "بوساطة وتدخل من وزير التربية واحد نواب الشرقاط وهي لا تفي حتى بنفقات رواتب اللاعبين وملاك الفريق، كما أن المنحة تسلم كل ثلاثة أشهر".

وكشف رئيس نادي الشرقاط عن "استقطاع وتقنين برواتب النادي بنسبة 50-80% لتشمل المنحة المالية جميع المستحقين والذين لم يتسلموا الرواتب منذ ثلاثة أشهر"، منتقداً "إهمال حكومة ومسؤولي صلاح الدين لممثلهم في الدوري الممتاز رغم مطالب الجماهير الرياضية وأهمية المشاركة التي تعد إنجازاً لصلاح الدين".

وواصل انتقاده للحكومة المحلي بالقول "محافظ صلاح الدين رفض حتى استقبال وفد النادي أو الاستماع لمطالبه المشروعة رغم أنها تصب في مصلحة المحافظة وفي مفصل حيوي مهم ألا وهو الرياضة".

واختتم بالقول "لو توفر الدعم لبلغنا مراحل متقدمة في الدوري الممتاز هذا الموسم لكننا نعاني إهمالاً لم تشهده أي محافظة عراقية على مر التاريخ".

ويستهل نادي الشرقاط مباريات الدوري الممتاز بلقاء نادي البيشمركة على ملعب الشرقاط اليوم الجمعة.