الإعمار: مشاريع فك الاختناقات المرورية ستدخل الخدمة منتصف 2024

2023-12-08 14:38:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الجمعة، أن إنجار مشاريع فك الاختناقات المرورية ودخولها الخدمة بدءاً من منتصف 2024، فيما أشارت إلى أن الطريق الحولي الرابع مكمل لمشاريع فك الاختناقات المرورية.وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشاريع فك الاختناقات المرورية خاصة بالعاصمة بغداد باعتبارها أكثر المحافظات والمدن التي تعاني من الاختناقات المرورية".وأضاف الصفار، أن "وزارة الإعمار أخذت على عاتقها من خلال دائرة الطرق والجسور، إنشاء هذه المشاريع، بجانب ما مكلفة به من مشاريع الطرق الخارجية الرابطة بين المحافظات".ولفت إلى أن "مشاريع فك الاختناقات المرورية تعتبر مستقلة عن العمل الرئيسي المكلفة به دائرة الطرق والجسور، لكن جميعها متداخلة مع بعضها وستؤدي إلى تخفيف الازدحامات الموجودة في بغداد".وأشار إلى أن "الطريق الحولي الرابع الذي تم إكمال التصاميم الخاصة به، سيكون أيضاً مكملاً لمشاريع فك الاختناقات"، مبيناً أن "14 مشروعاً يجرى العمل بها حالياً في بغداد، وتبقى مشروعان ضمن مشاريع الحزمة الأولى، فضلاً عن وجود حزمة ثانية وثالثة ستطلق في حال توفر التخصيصات المالية لعام 2024".وتابع أنه "بدءاً من منتصف عام 2024، ستنجز بعض المشاريع وتدخل الخدمة وتسهم كثيراً في موضوع فك الاختناقات المرورية".