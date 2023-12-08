اجراء "وقائي" ولجنة "فورية" للتحقيق باستهداف السفارة الامريكية في بغداد

2023-12-08 14:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (8 كانون الاول 2023)، عن تشكيل لجنة تحقيق "فورية" باستهداف محيط السفارة الامريكية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم تشكيل لجنة تحقيق وبشكل فوري للوقوف على ملابسات استهداف محيط السفارة الامريكية ببغداد فجر اليوم".

وأشار الى، أن"أوامر صدرت بتشديد الاجراءات حول الخضراء ومحيط السفارة كإجراء وقائي، فيما بدأت عملية التحقيق للوقوف على حيثيثات ما حصل باعتباره الاول من نوعه منذ أشهر".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت السفارة الامريكية، تعرضها لهجوم بصاروخين، فيما وجهت دعوة للحكومة العراقية.

وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "حوالي الساعة 4:15 من صباح اليوم الجمعة، تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين"، مبينا انه "لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة".

واضاف انه "لغاية اللحظة، لم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بينما تدل المؤشرات إلى أن الهجمات نفذتها جماعات موالية لإيران، والتي تنشط بحرية في العراق".

وجددت السفارة الامريكية، بحسب البيان "الدعوة للحكومة العراقية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي"، مؤكدة "أنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفيها في أي مكان في العالم".