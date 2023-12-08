2023-12-08 15:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعربت وزارة الخارجيّة، اليوم الجمعة، عن رفضها وإدانتها لما تعرّضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.وقال المتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصَحّاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الخارجيّة تعبر عن رفضها، وإدانتها لما تعرّضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد من إعتداءات من قبل مجاميع منفلتة، وفي هذا الصدد، نُجدّدُ حرصنا على الالتزام بحُرمة البعثات الدبلوماسيّة وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر".وأكد أنَّ "السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات وتبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أيِّ إخلال بأمن البعثات الدبلوماسيَّة".ولفت إلى أن "وزارة الخارجيّة تُتابِع مع السلطات الأمنيّة المسؤولة عن التحقيق، لمعرفة المُتسبِّبين بهذا الاعتداء"، مشدداً على أنّ "مثل هذه الأفعال لن تُؤثّر في سير العمل الدبلوماسيّ الذي يُوليه العراق أهمّية بالغة؛ لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المُتبادَلة للمصالح الثنائيّة".