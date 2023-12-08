2023-12-08 15:34:00 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاكشف أمين بغداد عمار موسى، اليوم الجمعة، عن خطة متكاملة للنهوض بالواقع الخدمي للعاصمة، مؤكداً أن الأمانة شرعت بتنفيذ ثلاثة مداخل للعاصمة.وقال أمين بغداد عمار موسى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" جميع مناطق بغداد مشمولة بالإعمار وحتى المناطق التي لم تكن أمانة بغداد تستطيع دخولها بسبب القوانين والضوابط فهناك الجهد الخدمي الهندسي دخل الى المناطق وأحياها بالكامل وتقديم الخدمات والصرف الصحي والإكساء وتطوير الشوارع ".وأشار الى أن" هناك خطة متكاملة للنهوض بالواقع الخدمي للعاصمة بغداد، وهناك متابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء"، لافتاً الى أن "جميع المشاريع تسير وفق الخطط المعدة لها، وسوف يشهد العام 2024 افتتاح العديد من المشاريع ".وأضاف أن" الموازنة أقرت لثلاث سنوات، وهناك مشاريع معدة على مدار السنوات الثلاث، وتم الشروع ببعضها، وكذلك سيتم الشروع بمجموعة مشاريع أخرى وفق التوقيتات المعدة لها، وبعمل دؤوب من أمانة بغداد والجهات القطاعية المسؤولة عن تقديم الخدمات في العاصمة".وحول مداخل بغداد أوضح موسى أن" الأمانة شرعت بتنفيذ ثلاثة مداخل، والمدخل الرابع قيد الإحالة، ونحن سائرون بإنجازها وفق أحدث التصاميم، وهناك تنسيق عال مع محافظ بغداد لمطابقة المداخل ما بين الأمانة والمحافظة"، مؤكداً: "وقبل منتصف العام 2024 ستكون المداخل منجزة قدر تعلق الأمر بأمانة بغداد ".