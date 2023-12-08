2023-12-08 15:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الحمعة (8 كانون الاول 2023)، الحالة الجوية للبلاد خلال الايام المقبلة، لافتا الى وجود فرص لتساقط الامطار في حالتين جويتين.

وقال عطية في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إنه "خلال الـ10 ايام القادمة ستكون أجواء ممطرة في حالتين جويتين".

واوضح، أن "الاولى بدأت هذا اليوم وتستمر ليوم غد السبت"، مبيناً أن "فرص الامطار فيها تشمل مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط والنجف صعودا بأتجاه بغداد والكوت ديالى ثم مدن الشمال".

واضاف: "لاتشمل مدن الجنوب الا رشات خفيفة متوقعة شمال ذي قار والسماوة وبادية الجنوب، وستكون فرص الغزارة واردة في شمال نينوى ودهوك واربيل".

وتابع، أن "الحالة الثانية ستبدأ الثلاثاء وتستمر الاربعاء، وتشمل الامطار كافة المدن بشكل متفاوت"، لافتاً الى أن "فرص الغزارة واردة في مدن الفرات الاوسط والنجف وجنوب بغداد وواسط والانبار".

وبين، أن "باقي المدن سيكون فيها هطول خفيف للامطار الى معتدل"، مضيفاً: "يبدو أن مدن الجنوب هي الاقل كمية أمطار خلال 10 ايام قادمة"، مستدركاً بالقول: "اجواء شتوية باردة متوقعة نهاية الأسبوع".











