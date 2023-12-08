"فيفا" يوافق على نقل ملف المغترب منتظر ماجد لاتحاد الكرة العراقي

2023-12-08 16:10:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافق الاتحاد الدولي لكرة "فيفا"، يوم الجمعة، على نقل ملف اللاعب "منتظر ماجد" من الاتحاد السويديّ إلى الاتحادِ العراقي.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ماجد أصبح متاحاً للعب وتمثيل المنتخبات العراقية وبأثرٍ فوري، وابتداءً من تاريخ إصدار هذا القرار.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تقدم بطلب إلى "فيفا" لنقل ملف اللاعب "منتظر ماجد" المحترف في صفوف فريق "هاماربي" أحد أندية الدوري السويدي.