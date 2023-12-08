القبض على 6 متهمين بمواد قانونية مختلفة في الأنبار
2023-12-08 16:16:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت مديرية شرطة محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، القبض على 6 متهمين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.
وقال بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز مديرية شرطة محافظة الأنبار نفذت ممارسات أمنية خلال 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ( 6 ) متهمين بمواد قانونية، بالإضافة الى فرض عدد من الغرامات المرورية".
وأضاف البيان، أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
أعلنت مديرية شرطة محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، القبض على 6 متهمين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.
وقال بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز مديرية شرطة محافظة الأنبار نفذت ممارسات أمنية خلال 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ( 6 ) متهمين بمواد قانونية، بالإضافة الى فرض عدد من الغرامات المرورية".
وأضاف البيان، أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".