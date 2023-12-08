القبض على 6 متهمين بمواد قانونية مختلفة في الأنبار

2023-12-08 16:16:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية شرطة محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، القبض على 6 متهمين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.وقال بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز مديرية شرطة محافظة الأنبار نفذت ممارسات أمنية خلال 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ( 6 ) متهمين بمواد قانونية، بالإضافة الى فرض عدد من الغرامات المرورية".وأضاف البيان، أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".