2023-12-08 16:20:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة (8 كانون الأول 2023)، عن نقل ملف اللاعب العراقي المحترف صُفوفِ فريق (هاماربي) منتظر ماجد من الاتحادِ السويديّ إلى الاتحادِ العراقيّ.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاتحادُ الدوليّ لكُرةِ القدم FIFA، وافق اليوم الجمعة، على نقلِ ملفِ اللاعب (منتظر ماجد) من الاتحادِ السويديّ لكُرةِ القدم إلى الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، ليصبح اللاعبُ متاحاً للعبِ وتمثيل منتخباتنا الوطنيّة، وبأثرٍ فوري، وابتداءً من تأريخِ إصدارِ هذا القرار".

وكان الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم قد تقدمَ بطلبٍ إلى الفيفا لنقلِ ملف اللاعب (منتظر ماجد) المُحترف في صُفوفِ فريق "هاماربي" أحد أندية الدوري السويدي.



