2023-12-08 16:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميكشفت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن 11 محورا لاستثمار الزيادة السكانية في العراق وتحويلها لمحركات تنموية فاعلة، وذلك في أعقاب توقعاتها بوصول عدد السكان إلى 48 مليوناً خلال خمس سنوات.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية التي حدثتها وزارة التخطيط وأطلقتها في شهر أيار الماضي للعام الجاري، تتضمن 11 محورا وتغطي جميع مفاصل الحياة من الطفولة إلى الكهولة وفق سياسات وأهداف وإجراءات في كل محور".وأضاف، أن" من أبرز المحاور التي تضمنتها الوثيقة هي محور الطفولة والطفولة المبكرة و الصحة والصحة الإنجابية، والشباب وتمكين الشباب و محور تمكين النساء ودعم الشرائح الهشة والفئات الهشة، ومحور عن السكن ومحور مواجهة تحديات والتغيرات المناخية وغيرها من المحاور الأخرى"، لافتا إلى أن المحاور الـ 11 ستكون عبارة عن سياسات وبرامج وأهداف تقوم بتنفيذها جهات ذات العلاقة وفقا لخطط تحدد في هذا الجانب لمعالجة كل الفجوات الموجودة في الواقع العراقي".وأشار، إلى أن" تنفيذ المحاور يتم من خلاله استيعاب واستثمار الزيادة السكانية التي يشهدها العراق وتحويلها من أعباء تنموية إلى محركات تنموية فاعلة".وتوقعت وزارة التخطيط في وقت سابق وصول عدد سكان العراق إلى 48 مليوناً بحلول العام 2028.