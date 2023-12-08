ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم

2023-12-08 17:04:43 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الثانية لدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.

واسفرت المواجهات عن فوز نادي سامراء على نادي ميسان بنتيجة 2-1، وفوز نادي الحسين على نادي عفك بنتيجة 1-0، وفوز نادي الكرمة على نادي الفهد بنتيجة 1-0.

وضمن الجولة ذاتها تعادل نادي الشرقاط مع نادي بيشمركة السليمانية سلبياً 0-0 ، كما تعادل نادي مصافي الجنوب مع نادي الاتصالات ايجابياً بنتيجة 1-1.