اخبار العراق الان

الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الرياضية › ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم

ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم

ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم
ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم
2023-12-08 17:04:43 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الثانية لدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.

واسفرت المواجهات عن فوز نادي سامراء على نادي ميسان بنتيجة 2-1، وفوز نادي الحسين على نادي عفك بنتيجة 1-0، وفوز نادي الكرمة على نادي الفهد بنتيجة 1-0.

وضمن الجولة ذاتها تعادل نادي الشرقاط مع نادي بيشمركة السليمانية سلبياً 0-0 ، كما تعادل نادي مصافي الجنوب مع نادي الاتصالات ايجابياً بنتيجة 1-1.

واصل المتابعة على شفق نيوز