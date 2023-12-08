2023-12-08 17:08:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكدت منظمة حقوقية، اليوم الجمعة (8 كانون الأول 2023)، بان "الناخب المشوّش" يمسك بيده مصير 10% من اصوات صناديق الاقتراع.

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اخر تحديث لقراءاتنا حول انتخابات 18 من كانون الاول الجاري تدل على ان نسبة العزوف ستصل الى 60% وهي نسبة مرتفعة، لكنها تقلصت مع وجود الحث العشائري الذي لعب دورا في الاسابيع الماضية خاصة وان هناك دعما بهذا الاتجاه من قبل عشائر تدعم مرشحين".

واضاف، ان "الناخب في ديالى ينقسم الى 3 اقسام وهم كالاتي (العازف-الموالي-المشوّش)"، لافتا الى ان "المشوّش هو الذي لايملك قرارا حتى الان بشأن المشاركة، وهو يمسك بيده من 5-10% من اصوات الاقتراع، ولم يحسم موقفه حتى الان بالمشاركة وقد تتغير بوصلته في اخر الساعات سواء بالتصويت او العزوف ما يعني ان النسبة المشاركة ستزداد فوق 40% او تقل عن ذلك".

واشار الى ان "عوامل اخرى ستؤثر على ملف الانتخابات في 18 كانون الاول منها الامني وطبيعة الاوضاع الداخلية ومدى الاستعداد النفسي"، لافتا الى ان "نسبة العزوف في كل الاحوال ستبقى مرتفعة لكن قد تحدث مفاجات في الساعات الاخيرة من يوم الانتخابات في تغير بوصلة الناخبين نحو المشاركة باعداد اكبر".

ويصل عدد المرشحين في ديالى الى اكثر من 320 مرشحا فيما يبلغ اجمالي الناخبين اكثر من 800 الف ناخب، بحسب احصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2021، اكثر من 41% بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ومؤخرًا، اعلنت كلية الاعلام في جامعة بغداد، اجرائها استطلاعا بشأن آراء الجمهور العراقي ازاء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، فيما أظهرت النتائج أن 21% فقط من العينة التي شملهم المسح، قالت إنها ستشارك بالانتخابات، فيما قالت 35.9% منهم انها لن تشارك مطلقًا، ليتبقى 43% منهم لم يحسموا امرهم بعد.