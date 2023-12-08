العبودي يؤكد الاهتمام بتوظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في بيئة التعليم الطبي

2023-12-08 17:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الجمعة، اهتمام المؤسسة التعليمية بمواكبة التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكارات وتوظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في بيئة التعليم الطبي.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العبودي في كلمته خلال المؤتمر الوطني الموحد الدولي لكليات طب الأسنان في العراق حيث أوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهتمة بهذا المسار الذي استدعى منها إطلاق جائزتها للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بمجالات العلوم الطبية والأمن والدفاع والتصحر والغذاء والبيئة بهدف تشجيع الابتكار والتفوق في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الخاصة بالبحث العلمي"، مشيرا إلى" التزام الوزارة ومؤسساتها بتعزيز بنية التعليم العالي وربطه بالتقنيات الحديثة، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية من أجل أن يتسلح الخريجون بالقدرات والمهارات المعاصرة".وأعرب وزير التعليم عن ثقته، بأن" الجامعات العراقية وكلياتها التخصصية ستعزز نتائجها المتحققة في التصنيفات العالمية وستعضد شراكاتها مع الجامعات الرصينة بهدف تجويدِ البيئة التعليمية وتحسين مخرجاتها حاضرا ومستقبلا".وختم البيان، أن" الفعاليات الافتتاحية شهدت كلمات لرئيس المؤتمر ورئيس اللجنة العلمية فيما كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي المشاركين الدوليين من الأكاديميين وممثلي المؤسسات الجامعية العربية والأجنبية وافتتح معرض الشركات التخصصية في مجال طب الأسنان".