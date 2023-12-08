في إجتماعها الأول.. لجنة حكومية تصدر توصيات عدة بشأن الغاز المسال

2023-12-08 17:16:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خرجت لجنة حكومية، اليوم الجمعة، (8 كانون الأول 2023)، بتوصيات عدة في انشاء منصات الغاز المسال.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج عادل كريم ترأس الاجتماع الاول للجنة الأمر الديواني الخاص بإنشاء منصات الغاز المسال، والمتضمن عضوية كل من وكيل وزارة النفط ، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، ومدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة النفط، ومدير عام الموانئ العراقية، ومدير مركز الوقود في وزارة الكهرباء".

وتناول الاجتماع "محاور عدة أبرزها آلية الشروع بإنشاء المنصات الثابتة والمؤقتة ، نوقش خلاله مراعاة عمق الموانيء، والفائدة المرجوة من إنشاء تلك المنصات، وسعات الانابيب الناقلة".

وأضاف "كما وجرى مناقشة حجم السفن الوافدة والمحملة بالغاز، وتنظيم ألية دخولها ورسوها لعدم سد القناة الملاحية، واختيار الأرصفة الملائمة من حيث العمق والمساحة، وإختيار الأماكن الملائمة في ميناء الفاو لإنشاء منصات ذات سعات بالحد الأدنى لا تقل عن 1000 مقمق".

وأشار البيان الى "حَرُص الاجتماع إلى السير بإتجاه متوازي لمواكبة استغلال واستثمار حقول الغاز الوطني، وتغطية الحاجة المتزايدة للغاز لتشغيل محطات الانتاج بسبب زيادة الطلب سنوياً على الكهرباء، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنشاء أحواض الخزن في المنصات الثابتة".

وخرج الاجتماع بعدة توصيات، وهي: (إختيار الاماكن الملائمة لإنشاء المنصات المناسبة، ودعوة الشركات المختصة، ويكون تمويل هذه المشاريع حكومياً، والاعداد لمد شبكة انابيب ذات سعات ملائمة من والى المنصات المزمع انشاءها)".