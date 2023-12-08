"ابرة خبط" تنهي حياة شاب في كركوك

2023-12-08 17:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، بوفاة شاب جراء "حقنة طبية".

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "شابا توفي، اليوم، بعد حقنه بحقنة طبية بما يطلق عليها شعبيا "أبرة خبط" في اطراف مدينة كركوك"، مبينا أن "الحقنة تسببت إصابته بمضاعفات أدت إلى وفاته".

وأوضح المصدر، أن "الضحية تلقى الحقنة من قبل ممرض خارج المراكز والمؤسسات الصحية الحكومية"، مشيرا الى أن "السلطات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث".

وتتسبب "ابرة الخبط" وهي حقنة مزدوجة من مادتين طبيتين تعطى للمصابين بالانفلونزا من قبل العيادات الاهلية ومعاوني الاطباء "الممرضين" بوفاة الكثيرين من الاشخاص نتيجة تقديمها من أشخاص غير مهنيين.

وتشتهر "إبرة الخبط" بشدة لدى سكان المناطق الشعبية وذلك عند شعورهم بالتعب أو نزلات البرد، دون اللجوء إلى الأطباء أو المستشفيات، رغم التحذيرات الواسعة التي يطلقها الأطباء بشأنها.

ويؤكد مختصون، أن "إبرة الخبط" التي تُعطى من قبل مضمدين وصيدليات تفاقم الحالة المرضية للمرضى، لذلك يجب تشخيص المرض عند الطبيب قبل إعطاء هذه الإبرة لأنه السبيل الوحيد للعلاج والتشافي.